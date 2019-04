Idoso é preso por mostrar pênis para criança de 4 anos em Manaus

Manaus - Um idoso de 66 anos foi preso por assediar sexualmente uma criança de 4 anos, na noite desta sexta-feira (26), em uma rua do bairro São José, na Zona Leste de Manaus. A ação foi flagrada pela mãe da vítima que chamou a polícia, por volta das 23h.

De acordo com os policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em uma rua do bairro quando foi abordada pelo homem, que depois de alguns minutos abaixou as calças e mostrou o órgão genital para a vítima.

"A ação foi flagrada pela mãe da criança que estava a procura dela, quando viu toda a situação. Após ser pego realizando o crime, o autor correu para dentro da residência, momento em que a mãe chamou a polícia", explicou um tenente da 9ª Cicom, que preferiu não se identificar já que o caso ocorreu no turno anterior.

Conforme a polícia, uma equipe se deslocou até o local após receber a informação via linha direta no número (92) 98842-1581 e prendeu o idoso que foi levado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). O caso vai ser investigado.

