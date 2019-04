Homem invade casa, é surpreendido e mobilizado por vítimas no AM

Eduardo de Melo Gurgel, de 18 anos, apresentava escoriações e hematomas pelo corpo | Foto: Divulgação





Tabatinga (AM) - Após furtar um aparelho celular de dentro de uma casa localizada na avenida da Amizade, no município de Tabatinga (1,106 quilômetros de Manaus), um homem identificado como Eduardo de Melo Gurgel, de 18 anos, foi preso. De acordo com a polícia, o suspeito foi agredido pela população depois de cometer o crime. A ocorrência foi registrada na manhã da última sexta-feira (16), por volta das 8h.

De acordo o 8º Batalhão da Polícia Militar de Tabatinga, após realizar o furto do celular na residência, o autor do delito entrou em luta corporal com as vítimas, que conseguiram imobilizar o homem e chamar a polícia. Um equipe, que estava fazendo patrulhamento de rotina pela área, atendeu o chamado e efetuou a prisão dele.



As vítimas e o homem foram encaminhados para a 4ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, onde ele foi apresentado e o aparelho celular devolvido aos donos. Na delegacia, o autor possuía algumas escoriações e hematomas.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Homem descumpre medida protetiva, agride ex e acaba preso em Manaus