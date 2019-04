Vídeo: crianças são obrigadas a fumar maconha pela mãe e tios

As crianças são obrigadas a fumar o cigarro de maconha | Foto: Reprodução





Uma mãe perdeu a guarda dos filhos depois de filmar adolescente oferecendo maconha para duas crianças, sendo uma de 1 ano e outro de 4 anos.

Luana Cardoso da Silva, que tem 22 anos de idade, divulgou o vídeo na internet. Nas filmagens, uma adolescente oferecia a maconha para as crianças, chegava até mesmo a colocar o fumo a força na boca dos bebês. Em um certo momento do vídeo, a criança mais velha, que conforme informações da polícia, tem quatro anos, se esquiva do cigarro oferecido.

A maconha era fornecida pelo tio dos menores, que também não tem mais de 18 anos. Segundo depoimento dos adolescentes, não é a primeira vez que essa situação acontece.

Depois da grande repercussão do vídeo na internet, a Polícia Civil localizou a casa aonde aconteceu o crime e ao vasculhar o local, encontraram 50 trouxinhas de ervas. A mãe das crianças foi levada para a delegacia para prestar esclarecimentos, e os dois adolescentes foram apreendidos.

Os três foram encaminhados ao 101º distrito policial, do Jardim das Imbuias, na zona sul de São Paulo, onde aconteceu o crime.

Os bebês foram encaminhados para o IML na companhia de Evandro Macedo Mourão, ex de Luana e pai das crianças. A guarda das crianças foi entregue para Evandro, que comentou não saber o que se passava com os filhos, mas que a filha já havia comentado para a tia que a mãe usava drogas.

Assista a reportagem do SBT Notícias:

Mão filma filho fumando maconha | Autor: Divulgação





