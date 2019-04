Homem é executado enquanto esperava amigos no Aleixo

Manaus - Um jovem identificado como Renan Corrêa Pacheco, de 22 anos, foi morto com oito tiros enquanto esperava por amigos na madrugada deste sábado (27), por volta das 1h30, na rua Oriental, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima estava dentro de um veículo modelo Gol, de cor vermelha, quando foi abordada pelos executores.

De acordo com o delegado plantonista Luiz Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), dois homens em uma moto teriam abordado a vítima, que estava dentro do veículo parado na via, e realizaram os disparos.

"Segundo testemunhas, a vítima estava no veículo com um amigo. Eles foram buscar uma mulher em um outro local e, em seguida, se dirigiram para o Aleixo. O objetivo era ir a uma festa, mas ao chegarem ao local, essa mulher saiu do carro. O amido de Renan foi atrás dela e o jovem ficou sozinho no carro esperando pelo retorno dos dois, mas os assassinos chegaram", disse o delegado.

O jovem esperava os amigos no veículo e eles iriam a uma festa





Ainda conforme Rocha, após voltar para o carro, o casal encontrou o jovem morto e acionou a polícia. Eles foram encaminhados à delegacia onde prestaram depoimento e foram liberados. Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que a vítima não tinha nenhuma passagem pela polícia.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.

