Vídeo: proprietária de loja reage a assalto e atira em assaltante

Uma comerciante de 47 anos conseguiu evitar um roubo em uma loja de conveniência, na cidade de Blumenau, cidade de Santa Catarina, na noite desta sexta-feira (26). A esposa e o marido conversam dentro do estabelecimento com uma cliente quando um homem entra e anuncia o assalto. Armado com um revólver calibre 38, ele rende e imobiliza o proprietário.



A esposa, que estava no caixa, saca uma pistola calibre 380 e atira no assaltante. Ele é atingido nas costas e cai no chão. O dono do estabelecimento consegue se levantar e tirar o revólver do criminoso.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o baleado para o Hospital Santa Isabel, onde até às 10h deste sábado permanecia sob custódia da Polícia Militar.

O crime foi por volta das 21h40, na Rua Almirante Barroso, no bairro Vila Nova. Segundo a Polícia Militar, o homem que invadiu o estabelecimento se chama Evandro de Andrade, 26 anos, e tem sete passagens pela polícia. Os proprietários do comércio não se feriram.

Segundo a PM, as armas do casal são registradas e eles possuem autorização para utilizarem no estabelecimento comercial. Um dos PMs enfatizou o preparo da mulher para o manuseio da arma, bem como a calma apresentada por ela no momento do crime, sobretudo por saber identificar o melhor momento para agir e não ferir o companheiro. Porém, ele alerta que é preciso ter muita cautela em situações como essa.

