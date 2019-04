Vídeo: Mulher é brutalmente agredida pelo namorado em bar

Mais um caso de agressão contra a mulher foi registrado e chocou o país. Um homem foi flagrado por câmeras de segurança dando socos na namorada dentro de um bar. O caso aconteceu no Rio de Janeiro.

A jovem estava sentada ao lado do companheiro, quando, de repente, ele a golpeou com um forte tapa no rosto, e, em seguida, deu uma rasteira que fez a vítima cair com violência no chão.

Clientes do bar se aproximaram para separar a briga e a polícia foi chamada. O agressor foi preso em flagrante por lesão grave.

Segundo o Instituto Patrícia Galvão, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo, sendo que, a cada dois segundos, uma nova mulher é vítima de agressões verbais ou físicas de seus companheiros.

Ainda de acordo com o instituto, cada mulher vítima de feminicídio deixa, em média, três crianças órfãs.

Caso de agressão contra a mulher foi registrado no Rio de Janeiro | Autor: Divulgação





