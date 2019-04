Dupla é baleada durante tiroteio em praça do Dom Pedro

Manaus - Na tarde deste sábado (27), dois homens foram baleados durante um tiroteio no Conjunto Prudente Morais, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. Um dos baleados, de acordo com a Polícia Militar, é Daniel da Silva Oliveira, de 33 anos. Ele foi atingido por dois tiros na região do tórax.

O segundo baleado ainda não teve a identificação revelada. A polícia não soube informar quantos tiros atingiram a vítima.

Segundo informações, os dois estavam na praça quando homens armados já chegaram atirando na direção deles. Na momento do tiroteio houve correria e ninguém soube dizer aos policiais quantas pessoas estão envolvidas no crime.

Os dois homens perderam muito sangue | Foto: George Dantas





Após dispararem contra os dois homens, os suspeitos fugiram tomando destino ignorado até a publicação desta matéria. A polícia faz buscas pela região.

Os baleados foram socorridos por populares até a chegada da equipe médica do Samu, que os levou ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O estado de saúde dos baleados não foi divulgado, ambos foram levados ao centro cirúrgico.

De acordo com moradores da área, os dois homens perderam muito sangue e um deles chegou a desmaiar no local do tiroteio.

"Pensei que ele estava morrendo quando desmaiou no banco da praça. Os vizinhos começaram a orar por ele e houve bastante choro. Independente de quem seja, a gente fica triste ao ver a morte batendo na porta da pessoa. Quando o Samu chegou, os médicos verificaram que ele ainda estava vivo, mas acho que o estado dele é grave", disse um morador que não quis se identificar.

O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

