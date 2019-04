Há dois dias morto, corpo de auditor é encontrado em cima de cama

IML foi acionado após vizinha sentir mal-cheiro proveniente do kitnet do Auditor Fiscal | Foto: George Dantas





Manaus - No final da tarde deste sábado (27), um homem identificado como Cloter Monteiro Porto, de 60 anos, foi encontrado em decomposição na residência onde ele morava, localizada na rua Dr. Orlando Falcone, conjunto Belverede, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

Cloter, que segundo informações da Polícia Civil (PC-AM) estava morando sozinho, foi encontrado em cima da cama, após uma vizinha ligar para o locatário do imóvel. Ela relatou que todos na vizinhança estavam sentindo um mal cheiro vindo do apartamento.

Ela solicitou a abertura do local, onde o corpo foi encontrado já com sinais avançados de decomposição. De acordo com informações do investigador da Polícia Civil (PC-AM), que não se identificou, Cloter era auditor fiscal da Prefeitura de Manaus.

O Departamento de Polícia Técnico -científica (DPTC-AM), mesmo em mobilização por melhorias para a categoria, foi acionada pelo Instituto Médico Legal (IML).

A vítima morreu entre as últimas 36h ou 48h, segundo análise preliminar. O corpo segue para o IML, onde passará por necropsia para saber a real causa da morte. Tudo indica, segundo os peritos, se tratar de uma morte natural.

