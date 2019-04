Corpo de homem é encontrado enrolado em lençol no Distrito Industrial

O homem pode ter sido morto minutos antes de ter o corpo abandonado | Foto: Divulgação





Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares, na manhã deste domingo (28), na rua Bambuzinho, Distrito Industrial II, zona Leste de Manaus. De acordo com policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi atingida por quatro tiros de arma de fogo e enrolada em um lençol laranja.

Os policiais relataram que foram acionados na manhã deste domingo por populares que passaram pelo local e viram o corpo do homem em uma área de mata.

De acordo com a perícia, o homem estava enrolado com o lençol e teve um dos braços amarrado no arame farpado de uma cerca. Pelas características encontradas na cena do crime, o homem foi agredido antes de ser baleado e tentou se proteger. Várias marcas roxas nos braços e pernas dele foram encontradas.

jovem, que tem idade aproximada de 20 anos, vestia uma camisa preta e uma bermuda jeans | Foto: Divulgação





A perícia avalia que ele tenha sido morto minutos antes do corpo ter sido deixado no local, que fica deserto durante a noite, devido ao estado líquido do sangue. O jovem, que tem idade aproximada de 20 anos, vestia uma camisa preta e uma bermuda jeans.

O corpo, que possuía pelo menos quatro perfurações de arma de fogo, foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investigará o caso.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dupla é baleada durante tiroteio em praça do Dom Pedro