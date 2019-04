Após 17h, pai que mantinha filho de 3 anos refém se entrega à polícia

Um homem acusado de manter o próprio ilho de 3 anos em cárcere privado na casa da família no bairro Santa Cândida, em Curitiba, se entregou à polícia e libertou a criança 17 horas depois. A rendição dele foi negociada com a Polícia Militar local.

De acordo com os militares, a situação começou às 11h deste sábado (27) e terminou às 4h deste domingo (28). O homem saiu da casa com o menino no colo.

O homem disse aos policiais que decidiu fazer o filho refém após uma briga conjugal com a mãe do menino. Quando parentes foram buscar a criança, o homem se exaltou e se negou a entregá-la. Ele se trancou com a criança na casa.

Em alguns momentos, o homem ameaçou filho com uma faca e disse que jogaria combustível nele e no menino

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) participaram das negociações. Após se entregar, o homem foi levado para o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria) e a criança entregue aos familiares.

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dupla é baleada durante tiroteio em praça do Dom Pedro