Homem é esfaqueado nas costas por cunhado durante briga em bar

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi esfaqueado na manhã deste domingo (28), após discutir com o próprio cunhado em um bar no bairro São José 2. Ele deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem levou uma facada nas costas. O autor seria o cunhado dele. O motivo da briga não foi revelado.

De acordo com os moradores, ambos estavam bebendo no bar situado próximo da travessa 15 e, após um desentendimento, o cunhado correu atrás da vítima, que não teve nome e nem idade revelados, e o acertou por trás.

Após causar o ferimento, assustado, ele teria saído do local correndo, tomando destino desconhecido.

Ainda de acordo com a 9ª Cicom, o rapaz que desferiu a facada não era conhecido na região. Os moradores não souberam identificar onde ele mora.

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizam atendimento de homem esfaqueado em bar pelo cunhado. | Foto: Reprodução

Unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para o atendimento inicial do homem, que foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo.



