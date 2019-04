Dupla detida fez arrastões e depois gastou dinheiro roubado em bar

Manaus - Joeucio Araújo da Silva, de 27 anos, foi preso e um menor de idade apreendido na madrugada de domingo (28), após o veículo que eles roubaram ser rastreado pelo dono. Ele acionou os policiais militares, que conseguiram abordar a dupla na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 4h, a equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) se deslocou ao local, onde localizou a moto abandonada. A princípio, os policiais começaram a averiguação bares da região e aguardaram que alguém fosse até o veículo estacionado em via pública.

Minutos depois, os dois suspeitos se aproximaram da motocicleta e foram abordados pelos militares em tocaia. Eles foram questionados se eram os proprietários do veículo e ambos ficaram nervosos. Os dois foram identificados pelo proprietário da moto com autores do roubo.

Durante o questionamento, eles confessaram que haviam roubado a moto de um mototaxista próximo ao Shopping Via Norte, levando ainda dinheiro e pertences dele. A dupla decidiu tomar algumas bebidas com o dinheiro proveniente do roubo.

Os dois disseram ainda que, logo após o crime, efetuaram outro roubo em um posto de combustível, localizado no bairro Cidade de Deus. Diante dos fatos, os infratores foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (6º DIP) para os devidos procedimentos legais.



Com os infratores foram apreendidos três aparelhos celulares, um cordão de ouro e um relógio de pulso.

