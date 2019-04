Ex-vereador do AM é preso com aproximadamente 30 quilos de maconha em

A prisão foi feito em via pública | Foto: Alailson Santos / Assessoria de Imprensa da Polícia Civil do Estado do Amazonas.

Manaus - Eucias Pereira Tibúrcio, 48 anos, ex-vereador na cidade de Marãa, município no interior do Amazonas, Josias Alves Barboa, de 29 anos, e Mozaniel Ambrósio de Souza, de 39 anos foram presos com 30 quilos de maconha tipo 'skunk' na madrugada desta segunda-feira (29), em via pública, na avenida Joaquim Nabuco, bairro Centro, Zona Sul da capital.



De acordo com o delgado Sinval Barroso, diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a equipe recebeu uma denúncia anônima informando que três homens estariam tentando transportar uma quantidade de droga em um veículo, da marca Fiat, modelo Siena, cor prata, para o bairro Terra nova, zona norte da cidade.

As equipes do DRCO montaram campana naquela área da cidade, momento que avistaram o veículo mencionado na denúncia e realizaram a abordagem. Durante revista no carro, os policiais encontraram no porta-malas, aproximadamente, 30 quilos da substância ilícita escondidos em uma mala e uma bolsa.

“Tão logo recebemos a denúncia, nos deslocamos para o centro da cidade para verificar a veracidade da informação. O intuito do grupo era revender a droga aqui em Manaus mesmo e em decorrência dessa denúncia vamos iniciar uma investigação. Verificamos o Sistema Integrado de Segurança Púbica do Amazonas (Sisp – AM) e foi constatado que nenhum deles possui passagem pela polícia”, informou.

Flagrante

Eucias, Josias e Mozaniel foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do DRCO, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!