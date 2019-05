Polícia apreende 6,5kg de drogas em embarcação no porto de Manaus

Manaus - Após extensas investigações, cerca de 6,5 quilos de drogas foram apreendidos no porto de Manaus, na tarde desta terça-feira (30). As drogas estavam em uma mala que estava em uma embarcação que veio do município de Coari, a 363 quilômetros da capital.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), durante ação policial conjunta com a Delegacia Fluvial (Deflu) e com o cão da Receita Federal, foram apreendidos tabletes de cocaína e maconha do tripo "skunk".

"Uma menor foi apreendida e conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). Com ela foram encontrados 1,5 quilo de maconha. A outra pessoa presa, também do sexo feminino, trazia cinco quilos de cocaína", disse Mavignier.

Ainda conforme o delegado, após os procedimentos cabíveis no Departamento, ela será encaminhada para a Audiência de Custódia.

Edição: Lucas Vítor Sena

