Preso jovem que matou padrasto a facadas após reclamar de barulho

Carauari (AM) - Um homem identificado como Elissandro Gino Marcos, de 22 anos, foi preso na noite da última sexta-feira (26), por volta das 21h, suspeito de ser autor do homicídio do padrasto dele, identificado como Jesuíno dos Santos Araújo, de 32 anos. O crime aconteceu em Carauari, distante 788 quilômetros de Manaus.

De acordo com o gestor da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o investigador de polícia Emerson Bastos, o crime aconteceu na última quinta-feira (25), por volta das 22h30, na Zona Rural daquele município.

Na ocasião, a vítima estava quebrando castanhas no quintal da casa dele, quando o enteado exigiu que ele parasse de realizar aquela atividade, pois estava fazendo muito barulho e o jovem não estava conseguindo dormir.

“A partir da reclamação que Elissandro fez, os dois iniciaram uma discussão. O infrator pegou a faca que o padrasto estava usando e desferiu 14 golpes contra ele - que veio a óbito em virtude dos ferimentos. Fomos até o local quando tomamos conhecimento da ação criminosa, mas ele já havia empreendido fuga. Tivemos o apoio de policiais militares durante as buscas”, explicou o gestor da 65ª DIP.

*Com informações da assessoria.

