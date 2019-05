Sogra mata genro com tiros de espingarda e enterra corpo no Amazonas

A arma do crime e uma pá utilizada para ocultar o cadáver foram apreendidas pela polícia | Foto: Reprodução

Rio Preto da Eva - Após agredir a esposa com socos e utilizando uma cadeira, o mecânico Célio Ricardo dos Santos Tavares, de 42 anos, foi morto pela própria sogra, a idosa Iracema Cardoso Coelho, 66, que disparou dois tiros de espingarda contra ele. Segundo os familiares da vítima, a idosa, com ajuda de outros parentes, ainda enterrou o corpo do homem no sítio onde ocorreu o crime, no ramal da Jaqueira, quilômetro 105 na rodovia AM-010, em Rio Preto da Eva, distante 57 quilômetros de Manaus.

O caso aconteceu no último sábado (27), mas somente na segunda-feira (29) que os familiares do mecânico ficaram sabendo da morte dele. Após adotarem providências nesta terça-feira (30), o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).



“Meu irmão tinha uma relação de 10 anos com essa mulher. Ele foi passar um fim de semana com a família dela nesse sítio. Lá teve uma confusão generalizada, ele foi agredido e depois foi tirar satisfação com a companheira, quando a agrediu e foi surpreendido pela sogra”, relatou uma familiar da vítima, que pediu anonimato.

A familiar do mecânico ainda classificou o caso como crime hediondo. “Mataram e ocultaram o corpo do Célio. E na versão deles foi a idosa, mas acredito que sozinha ela não fez isso tudo. Só ficamos sabendo do crime porque uma enteada do Célio nos ligou informando, foi quando chamamos a polícia”, disse.

De acordo com a Polícia Civil, o local onde ocorreu o fato é de difícil acesso, e as autoridades policiais só tomaram conhecimento na segunda-feira (29). A arma do crime e pá utilizada para ocultar o cadáver foram apreendidas.

Iracema foi apresentada na 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Rio Preto da Eva. Ela foi ouvida e indiciada por homicídio qualificado. Como já não estava mais em situação de flagrante, a idosa responderá ao crime em liberdade.

