Dupla morre após trocar tiros com a Rocam na Zona Leste de Manaus

Manaus - Depois de terem assaltado um carro modelo Palio azul na avenida Silves, Zona sul de Manaus, dois homens trocaram tiros com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e foram baleados na noite desta terça-feira (30), na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. A dupla não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.

De acordo com um sargento da Rocam que estava dando apoio à ocorrência, os policiais receberam o aviso via rádio de que um veículo roubado na Zona Sul estava circulando na Zona Leste. A guarnição conseguiu localizar o veículo, e foi aí que começou a perseguição policial.

"Nós localizamos eles ali perto da casa de shows Chega Mais, no fim da avenida Autaz Mirim. Eles fugiram por dentro do Jorge Teixeira e nós continuamos perseguindo eles. Um deles começou a disparar contra a guarnição, e para salvaguardar as nossas vidas, tivemos que revidar à altura", explicou o sargento, que preferiu não se identificar.

Após interceptarem os assaltantes, que foram baleados, os policiais levaram a dupla em viaturas separadas para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus. No local, os homens, ainda não identificados, recebem atendimento.

O carro, que ficou crivado de balas, permaneceu na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão com uma equipe da Rocam, que faz a segurança da área. Moradores do local ficaram assustados com o tiroteio naquela localidade.

"Foi tudo muito rápido! Os caras do Palio atirando, a polícia também, e correndo atrás pra tentar pegar eles, até que eles conseguiram. Parecia cena de filme, mas graças a Deus nenhum cidadão de bem ficou ferido", disse o vendedor Carlos Souza.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Preso jovem que matou padrasto a facadas após reclamar de barulho

Sogra mata genro com tiros de espingarda e enterra corpo no Amazonas