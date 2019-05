Dupla é executada em disputa do tráfico de drogas no Centro de Manaus

Manaus - Pela disputa do tráfico de drogas, dois homens ainda não identificados foram executados na noite desta terça-feira (30), na Praça da Saudade, no Centro de Manaus. As duas vítimas estavam com trouxinhas no bolso e estariam comercializando a droga na região. Os suspeitos fugiram sem serem identificados.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), dois homens com apoio de um veículo, de modelo e placa não identificados, foram os responsáveis pela execução das vítimas.

"Conforme a perícia, os dois estavam com diversas trouxinhas nos bolsos, e esse material provavelmente seria comercializado aqui nessa região. A disputa pelo tráfico aqui é intensa", disse um policial que preferiu não se identificar.

Um frequentador da praça, o militar aposentado Izaque Murrer, diz que falta mais policiamento no local. Na visão dele, o efetivo atual da PM que atende a região não é suficiente. "Precisa de mais polícia aqui, pelo menos dois policiais fazendo o patrulhamento constante da praça", completou.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção dos corpos após a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Edição: Lucas Vítor Sena

