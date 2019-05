Industriário é baleado durante ‘futsal com amigos’ em Manaus

Crime foi durante uma partida de futsal na Zona Leste de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Enquanto disputava uma partida de futsal, o industriário Waldinei C.O., de 22 anos, foi baleado com dois tiros no início da tarde desta quarta-feira (1º). A tentativa de homicídio aconteceu em uma quadra poliesportiva, localizada na rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares 3, Zona Leste de Manaus.

Segundo os familiares da vítima, a motivação do crime seria devido a um desentendimento anterior entre a vítima e o suspeito, identificado apenas pelo apelido de “Loirinho”.

No último domingo (28), Waldinei e “Loirinho” discutiram em uma partida de futebol. Na ocasião, os dois eram de times opostos e brigaram em um campo do bairro. Após a confusão, o industriário foi ameaçado de morte.

“Hoje, o Waldinei chegou do trabalho, por volta das 11h, e foi jogar bola na quadra. Uma hora e meia depois o ‘Loirinho’ chegou no local atirando contra ele”, disse um familiar da vítima, que pediu anonimato na identificação por medo de sofrer represálias.

Conforme relatos de testemunhas, o suspeito fez aproximadamente quatro disparos dentro da quadra poliesportiva, mas somente dois atingiram a vítima, sendo um tiro nas nádegas (bumbum) e um no abdômen.

Waldinei foi socorrido por amigos e levado na carroceria de um veículo modelo picape, para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, também na Zona Leste. Até as 16h da tarde de hoje ele ainda aguardava por cirurgia e o estado de saúde não havia sido divulgado à imprensa.

Vítima foi levada para o HPS João Lúcio | Foto: Daniel Landazuri/Em Tempo

Loirinho, apontado pela família da vítima como autor do crime, fugiu com a ajuda de um comparsa que o aguarda do lado de fora da quadra. A dupla utilizou uma motocicleta, de características ainda não reconhecidas por testemunhas.

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não tiveram conhecimento sobre o paradeiro do autor do crime. A Polícia Civil do Amazonas deve investigar o caso.

