Quadrilha é presa e um integrante confessa mortes na Praça da Saudade

O quarteto é suspeito de envolvimento em crimes de homicídio e de tráfico de drogas | Foto: Divulgação/PM

Manaus - Três homens e uma mulher foram presos na noite dessa quarta-feira (1°), por policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em zonas distintas de Manaus. Eles são suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio e de tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo a Polícia Militar (PM), a primeira prisão aconteceu durante uma abordagem policial na rua Simão Bolivar, na Praça da Saudade, no bairro Centro, Zona Sul. Williams R. da S., de 25 anos, foi detido conduzindo um veículo modelo Celta, de cor preta e placas JXL-66**.

Na revista pessoal, os policiais militares encontraram no interior do veículo uma pistola com sete munições intactas e uma porção média de aproximadamente 300 gramas de cocaína.

Questionado sobre a execução de dois homens na noite da última terça-feira (30), Williams confessou ser autor das mortes de Michael Bastos Silva, de 23 anos, e Leandro Mike dos Santos Gameiro, de 14 anos.

Na ocasião, ele alegou que as mortes é resultado de brigas de facções rivais por disputa de ponto de venda de entorpecentes. Williams disse, ainda, que aguardava a chegada de novos rivais para serem executados a mando do chefe da facção na qual pertence.

As vítimas estavam com trouxinhas de drogas no bolso e supostamente estariam realizando venda dos entorpecentes no entorno da Praça da Saudade. Cada um foi morto com três tiros, que atingiram cabeça e costas.

Os policiais militares ainda encontraram no entorno da praça um carro modelo Fiat/Uno, de cor vermelha e placas PHB-61**, com 500 gramas de oxi, 18 porções de oxi e 88 pinos de cocaína.

O material ilícito foi encontrado juntamente com Jandersson Praia Ferreira e Anne Kalline Rodrigues do Nascimento. O casal também é suspeito de participação no duplo homicídio.

Após a abordagem, os três suspeitos levaram os policiais militares até uma casa na Travessa São Thomé, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. No local, foram apreendidos 577 pinos de entorpecentes, quatro celulares e uma balança de precisão com Carlos César Bindá Trajano.

Carlos César, Jandersson, Anne Kalline e Williams foram apresentados por associação ao tráfico de drogas, formação de quadrilha, homicídio e porte ilegal de arma de fogo no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dupla é executada em disputa do tráfico de drogas no Centro de Manaus