Morador de rua é baleado no Centro de Manaus

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (2), um morador de rua foi baleado na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O homem recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e não corre risco de morte.

De acordo com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), um homem desconhecido teria feito os disparos em direção a vítima, que estava em frente a um prédio onde funciona um restaurante. O local é utilizado por outras pessoas para dormir no pátio (abrigo clandestino).



Segundo testemunhas, o crime ocorreu porque, supostamente, pessoas "não queriam que ele ficasse no local".

