Menor é apreendido após tentar matar ex e novo namorado dela no AM

O jovem é considerado de alta periculosidade pela PM | Foto: divulgação





Maués - Após tentar matar pelo menos três pessoas, um adolescente de 16 anos, considerado de alta periculosidade pela Polícia Militar, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (2), em Maués, a 276 quilômetros de Manaus.

Segundo policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), as tentativas de homicídios aconteceram em Nova Olinda do Norte. O alvo do adolescente seria outro jovem, companheiro atual da ex-namorada dele. Porém, o suspeito acabou baleando, no braço direito, o pai do menino no momento em que ele tentou proteger o filho.

Após não obter êxito no crime, o jovem alugou uma lancha e tentou se esconder na casa do pai em Maués.

"Recebemos uma denúncia anônima que o adolescente estaria aqui na cidade. Fomos ao local e conseguimos localizá-lo", explicou o capital Laurenio Silva, da 10ª CIPM.

Ainda segundo os policiais da 10ª CIPM, em 2017, quando o adolescente tinha 14 anos, ele cometeu um homicídio. Na época, o crime foi motivado por vingança. A vítima - que não teve a identidade divulgada - havia agredido o suspeito e acabou sendo morta a tiros.

"Ele é um jovem frio e perigosíssimo. Na casa onde ele morava em Nova Olinda do Norte, encontramos munições de diversos calibres, além de uma arma de ar cumprindo que estava sendo manipulada para ser usada como arma de fogo", contou o capitão.

O adolescente foi encaminhado para o 48º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará a disposição da Justiça.

