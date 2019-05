Vídeo: cão farejador encontra drogas dentro de bagagens em Manaus

Manaus - Mais de seis quilos de drogas foram apreendidos em uma embarcação no Porto da Manaus Moderna, no Centro da capital. A abordagem foi feita junto aos passageiros que vieram em uma voadeira do município de Coari.

Na operação, uma adolescente de 17 anos foi apreendida e uma mulher de 20 anos foi presa com tabletes de drogas dentro de malas. O entorpecente foi encontrado por um cão farejador da Receita Federal.

O material seria entregue a um homem que as aguardava no porto. Ele não teve a identidade revelada. Cada uma iria receber mil reais pelo transporte das drogas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

