Polícia Civil prende casal e comparsa envolvidos em furtos na capital

Manaus - Um casal e mais uma pessoa foram presos na manhã desta quinta-feira (2), pela Polícia Civil do Amazonas, por praticarem furtos de motocicletas na Zona Leste de Manaus. O trio, identificados como Adriano Melo dos Santos, de 25 anos, conhecido como "Japoca", Railce Vitor de Souza, de 22 anos, e Wesley de Araújo, de 18 anos, foi apresentado em coletiva de imprensa no início da tarde, no 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular do 4° DIP, as diligências em torno do caso tiveram início após denúncia informando que uma casa situada na rua Salvador da Comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da cidade, estaria sendo utilizada para guardar motocicletas furtadas e também para a venda de substâncias entorpecentes.

Trio foi preso após denúncia anonima de que estaria usando casa para venda de entorpecentes e esconderijo de veículos furtados | Foto: Erlon Rodrigues/ASCOM PC/AM

Os policiais civis se deslocaram até o endereço informado e ao chegarem no local, por volta das 9h, encontraram Railce e Wesley. Durante revista no imóvel as equipes encontraram uma porção pequena de maconha e uma motocicleta Honda, modelo CG-150, de cor vermelha, com restrição de furto. “No interrogatório, na delegacia o casal confessou que havia furtado o veículo utilizando uma chave mestra. O delito aconteceu na última terça-feira (30), em frente a um prédio na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul”, explicou Felix.



Conforme o delegado, em continuidade aos trabalhos os policiais localizaram “Japoca” na casa onde ele estava morando, na mesma rua onde os outros dois infratores foram encontrados. Com Adriano foi apreendida uma motocicleta da montadora Honda, CG-125, de cor verde. “O veículo apresentava motor adulterado e vinha sendo utilizado pelo trio para cometer roubos e furtos na capital”, disse o titular do 4º DIP.

Flagrante

Adriano foi autuado em flagrante por receptação qualificada. Já Railce e Wesley irão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O casal será indiciado, ainda, por furto qualificado. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, o trio será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

