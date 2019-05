Após trocar tiros com a PM, um morre e outro fica ferido em Manaus

Manaus - Após praticar arrastões pela Zona Oeste de Manaus, dois assaltantes trocaram tiros com a polícia e foram baleados. Ambos foram socorridos pelas equipes policiais e levados para hospitais da capital, mas um deles não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (2), na rua Lauro Bittencourt, no Santo Antônio.

De acordo com os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os assaltantes estavam praticando arrastões em uma moto roubada quando foram interceptados pelos policiais. Uma vítima que tinha sido roubada havia poucos minutos visualizou uma viatura e acionou os policiais que patrulhavam pela área.

A moto roubada foi recuperada e duas armas, que estavam com os dois homens, foram apreendidas pela polícia. Durante a fuga, a dupla chegou a pular um muro e entrar em um estaleiro para se esconder.

"Quando houve a perseguição, eles entraram em um terreno baldio e se esconderam debaixo de um caminhão que estava estacionado no local. Quando estávamos passando perto do veículo, o celular de um deles tocou e eles começaram a atirar contra a equipe", explicou um sargento que preferiu não se identificar.

Durante a troca de tiros os dois foram baleados e socorridos pelos policiais. Um deles foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, onde faleceu. Já o seu comparsa, identificado como Igor Ricardo Neves Marinho, de 20 anos, foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, onde recebe atendimento médico.

O corpo foi removido do necrotério do SPA do São Raimundo pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) também foi acionada para a ocorrência.

Leia mais

'Musa do Rupinol' é presa por roubar vítimas em Manaus

Após separação, homem tem surto de ciúmes e espanca ex-mulher no AM