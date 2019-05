X9: preso com drogas e arma roubada de PM entrega colegas à polícia

Manaus - Carlos César Souza da Silva, de 27 anos, conhecido como "Nheca", Matheus de Souza Sá, de 20 anos, e Wanderson Mendes Monteiro, de 32 anos, o "Boca", foram presos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (3), após uma denúncia anônima feita aos policiais militares da Força Tática. Com o trio, foram apreendidas drogas e armas de fogo.

O primeiro a ser preso pela equipe policial foi Carlos, na rua Araruana, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Com ele, os policiais militares encontraram uma pistola calibre ponto 40 e drogas. Questionado, Carlos apontou a localização dos comparsas no mesmo bairro.

De acordo com o tenente F. Carlos, da Força Tática, a guarnição recebeu a denúncia pela linha direta (92) 99428-4400. Conforme o denunciante, um homem estava armado e vendendo drogas em via pública.

"Após recebermos a denúncia, a equipe se deslocou ao local e encontrou Carlos com uma arma de fogo. Logo identificamos que o armamento pertencia a Polícia Militar e foi roubada de um policial no dia 2 de abril deste ano. Também encontramos 500 gramas de maconha. Questionado sobre as procedências da arma e da droga, Carlos entregou os demais comparsas", explicou o tenente F. Carlos.

Em ato contínuo, os policiais militares apreenderam mais 3,5 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, além de um revólver calibre 38, que estava com Matheus. Ele é acusado de roubar a pistola do policial militar.

Os três homens foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Leia mais:

Após trocar tiros com a PM, um morre e outro fica ferido em Manaus

Após separação, homem tem surto de ciúmes e espanca ex-mulher no AM