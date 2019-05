‘Thiago Bocão’ é preso suspeito de tentar matar homem após briga

Manaus - Thiago de Alencar Barreto, de 25 anos, conhecido como "Thiago Bocão", foi apresentado na manhã desta sexta-feira (3), durante coletiva de imprensa no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), situado no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva por homicídio tentando foi expedido pelo juiz Alcides Carvalho Vieira Filho, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Thiago é acusado de tentar matar Nilton Serrao de Souza, de 32 anos. A vítima foi atingida com dois tiros nas costas, após Thiago descer de um carro preto e efetuar sete disparos.

O crime ocorreu no dia 1° de abril deste ano, na rua Barra Mansa (antiga rua São Benedito), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte. Nilton voltava para casa em uma motocicleta quando foi abordado por Thiago.

Delegado Torquato Mozer, titular do 30ºDIP | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular da unidade policial, Thiago possui várias passagens pela polícia, que vão desde homicídio tentado, roubo majorado, ameaça, tráfico de drogas, receptação e vias de fato. Ele foi preso na manhã de quinta-feira (2), na casa onde morava, situada na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

"Esse crime tentado foi motivado por desentendimento durante uma bebedeira em um bar. Thiago desceu de um carro, que outra pessoa conduzia e efetuou os tiros contra a vítima, que foi socorrida e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo. A vítima contou que foi ameaçada de morte, mas não ligou", explicou.

Thiago não comentou sobre o crime | Foto: Josemar Antunes

O delegado Torquato Mozer ressaltou, ainda, que Thiago também está envolvido em um assalto com reféns em um micro-ônibus do transporte alternativo.

Durante a coletiva de imprensa, Thiago não quis comentar sobre a prisão. Ele foi indiciado por homicídio tentado e ficará preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde aguardará à decisão da Justiça.

