Dupla 'debocha' de crimes durante apresentação à imprensa, em Manaus

Manaus - Com deboches pelos crimes cometidos, Felipe Farias Leitão e Carlos de Oliveira Cassimiro, ambos de 18 anos, não se importaram durante apresentação no 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na manhã desta sexta-feira (3). Eles são acusados de envolvimento em homicídio e roubo de um veículo.

A dupla foi presa na tarde de quinta-feira (2), por volta das 15h30, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. Com eles, os policiais civis recuperaram um carro roubado.

De acordo com o delegado Torquato Mozer, titular do 30° DIP, além do envolvimento no roubo, Felipe, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, e Carlos são apontados como autores de um assassinato, que teve como vítima Nayson Batista de Souza, de 25 anos.

Um dos criminosos estava sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica | Foto: Josemar Antunes

Nayson foi assassinado com sete tiros no dia 17 de março deste ano, após ter a casa invadida por três homens. O fato aconteceu na rua Umburana (antiga do Mundu), comunidade Areal do Mindu, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Nayson foi socorrido e morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

"Durante as investigações pelo roubo do veículo, familiares de Nayson reconheceram Carlos e Felipe como os autores do assassinato. Eles negam o crime", disse o delegado Torquato Mozer.

Felipe e Carlos chegaram a debochar durante a coletiva de imprensa. Eles negaram o crime de homicídio e assumiram o roubo do carro para cometer crimes.

A dupla durante apresentação na delegacia | Foto: Josemar Antunes

O delegado Torquato Mozer informou que Carlos e Felipe foram autuados em flagrante por roubo. Após serem apresentados na audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul, a dupla irá prestar esclarecimentos sobre o assassinato na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

