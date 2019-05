Mãe deixa pedófilo estuprar filhas após promessa de casamento

Uma mulher está sendo acusada de permitir que um pedófilo condenado estuprasse suas filhas, uma de 4 anos e outra de apenas 1, após ele prometer que se casaria com a suspeita caso pudesse cometer o crime.



De acordo com o Mirror, o homem foi identificado como Daniel P, tem 34 anos e está, atualmente, sendo julgado pelo estupro. Ele já havia sido condenado a um ano e quatro meses de prisão no ano passado por abusar da própria filha, mas não chegou a cumprir a pena.

Daniel, que é da cidade alemã de Malchow, conheceu a mãe, chamada apenas de Christin, por meio do aplicativo de encontros Knuddels. Além da promessa de casamento, o criminoso garantiu que se mudaria com ela para Dubai para começar uma nova vida.

Ele também confessou à mulher suas perversões sexuais e pediu que ela lhe enviasse fotos e vídeos pornográficos das crianças. O suspeito, então, foi até a cidade de Dresden, quando estuprou as meninas.

Segundo informações apresentadas no julgamento, a mulher chegou a “preparar” as filhas para o abuso e não fez qualquer intervenção enquanto o pedófilo as estuprava.

Os dois ainda chegaram a viajar para a Hungria e Romênia, onde os crimes continuaram a ser cometidos. Christin também está sendo julgada sob acusação de ajudar e encorajar o abuso infantil.

Leia mais:

Jovem confessa ter assassinado a própria filha de 1 ano

Flórida permite que professor porte arma em sala de aula