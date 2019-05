Homem é preso enquanto tentava subornar policiais em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Michel Wadson Oliveira de Souza, de 36 anos, foi preso na última quinta-feira (2), no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ele é apontado como autor de vários roubos a carros no bairro Parque Dez, na Zona Centro-Sul da capital e, para não ser preso, chegou a oferecer R$ 3 mil aos policiais civis.

Michel foi preso em casa, na Zona Leste, depois de investigações do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23° DIP, a equipe chegou a Michel por meio de imagens de câmeras de gravadas entre os meses de fevereiro e abril de 2019.

"As imagens mostram o infrator utilizando um dispositivo conhecido como ‘Chapolin’, que impede o acionamento de alarmes e travas eletrônicas de veículos, para cometer os delitos. Imediatamente representei à Justiça o pedido de busca e apreensão para a casa dele e da prisão preventiva do infrator, porém o pedido de prisão foi negado pelo Poder Judiciário”, informou Brasil.

O titular do 23° DIP explicou que, durante as buscas na casa do infrator, os policiais civis encontraram bolsas, relógios, joias, além de outros pertences pessoais das vítimas. Todos provenientes de furto. No imóvel os policiais civis apreenderam, ainda, três “Chapolins”.

Durante a ação policial, o homem ofereceu o dinheiro aos policiais, sem saber do mandado de prisão preventiva contra ele. “Depois que ele entregou o dinheiro à equipe, ele acabou preso em flagrante por corrupção ativa. Apreendemos todos os pertences pessoais encontrados na casa dele, os três ‘Chapolins’, dois carros, sendo um da montadora GM, marca Ford, modelo Fiesta, de cor prata, e um da montadora Fiat, modelo Palio, utilizados pelo infrator para cometer os crimes”, disse.

Crimes

O titular do 23º DIP destacou que Michel já atua no furto de veículos desde 2014. A autoridade policial destacou que, após a prisão dele, os policiais civis conseguiram identificar 14 pessoas que tiveram os pertences furtados ou roubados pelo elemento. O delegado ressaltou ainda que Michel já foi preso, em 2016 e 2018, pela prática de roubo e furto.

Michel foi autuado em flagrante por corrupção ativa. Ele também será indiciado pela autoria de 12 furtos e dois roubos. Ao término dos procedimentos cabíveis no 23° DIP, ele será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Operação cumpre 50 mandados de prisão contra o PCC em São Paulo

Dupla 'debocha' de crimes durante apresentação à imprensa, em Manaus