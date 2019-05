Chefe de piratas de rio é morto em confronto com a PM, em Coari

Coari (AM) - Um homem identificado como Sidnei Rodrigues Moriz foi morto na madrugada desta sexta-feira (3), em confronto com policiais militares no município de Coari, distante de Manaus 363 quilômetros em linha reta. Sidnei era conhecido por ser um dos chefes dos piratas de rio no município, de acordo com o delegado Afonso Barradas Jr, titular da 10ª Delegacia de Polícia Civil. "Vários materiais dele já haviam sido apreendidos durante operações anteriores", disse Barradas.

De acordo com a PM, Moriz estava escondido em um local conhecido como "Pêra Sítio", às margens do rio Solimões, e usava um bote de alumínio para se locomover. A polícia foi até o local, viu o pirata e mais um homem chegando na margem, e deram voz de parada à dupla. Sidnei e o outro homem, no entanto, atiraram contra os policiais, que revidaram e atingiram Sidnei, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Na canoa onde Sidnei estava, a PM apreendeu uma pistola .45, de uso restrito, e mais três munições intactas.

"Carlinhos" foi apresentado na 10ª Delegacia de Polícia Civil com os materiais apreendidos | Foto: Divulgação

O outro homem que estava com Sidnei, identificado como José Carlos Amorim Pereira, de 43 anos, conhecido como "Carlinhos" fugiu para dentro da mata de igapó, mas foi encontrado logo depois, em uma canoa coberta com lona azul. Na canoa onde Carlinhos estava, foi encontrada uma espingarda calibre 16 e mais quatro pacotes de drogas, entre maconha do tipo skunk e cocaína, além de ferramentas.



A PM ainda encontrou, próximo de Carlinhos, uma lancha afundada na água e amarrada em uma árvore. "Após a retirada da embarcação do fundo do rio, vimos que era uma lancha equipada com um motor Yamaha de 200 HP", explicou o comandante do 5° Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Pedro Moreira.

Uma terceira lancha foi encontrada afundada na água, no meio da mata de igapó | Foto: Divulgação

"Carlinhos" foi apresentado na delegacia da Polícia Civil em Coari para os procedimentos legais, junto com as armas, munições, drogas apreendidas e até as embarcações. Ele deve ficar detido na carceragem, à disposição da Justiça.



Leia mais

Dupla debocha de crimes durante apresentação à imprensa, em Manaus

‘Thiago Bocão’ é preso suspeito de tentar matar homem após briga