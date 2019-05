Ladrão de carros tenta subornar policiais para não ir preso

Manaus - Acostumado a roubar carros de luxo, ao quebrar vidros e utilizar um dispositivo conhecido como "Chapolin", um homem identificado como Michel Wadson Oliveira de Souza, de 36 anos, acabou preso pela equipe de investigação do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na tarde de quinta-feira (2), na rua Peritiba, comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Com ele, foram encontrados vários objetos furtados.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular da unidade policial, a equipe de investigação localizou Michel Wadson para cumprir mandado de busca e apreensão pelos crimes de furtos de veículos. Na ocasião, Michel ofereceu R$ 3 mil aos policiais civis, em tentativa de suborno.

Objetos roubados por Michel | Foto: Josemar Antunes

"Michel Wadson escolhia as vítimas aleatoriamente. Ele quebrava vidros dos carros ou usava o "Chapolin" para abrir as portas e furtar os objetos. Ele agia em estacionamentos de drogarias e supermercados, localizados na Zona Sul da capital. Por meio de câmeras, conseguimos identificar no período de fevereiro a abril, Michel Wadson cometendo os furtos. Até o momento, 14 pessoas foram vítimas desse elemento".

Na residência de Michel Wadson, os policiais civis encontraram diversas bolsas, relógios, joias e óculos, sendo a maioria de marca, além de materiais de sex shop. O valor dos pertences ainda não havia sido contabilizado.

O delegado Henrique Brasil relatou que Michel Wadson costumava praticar os futos nos horários de10h às 13h, e das 18h às 20h, em bairros na Zona Sul da capital.

Michel durante a apresentação | Foto: Josemar Antunes

Desde 2014, conforme Brasil, existiam denúncias de um perfil com as mesmas características de Michel e uso do "Chapolin". Na época, câmeras de segurança próximo ao local dos furtos registraram a ação, mas não identificavam o rosto do suspeito.

Michel foi autuado em flagrante por corrupção ativa. Ao término dos procedimentos cabíveis no 23° DIP, ele será apresentado em audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, na Zona Sul da capital.

