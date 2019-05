Vídeo: Praça da Saudade vira ponto para homicídios no centro de Manaus

Manaus - A falta de segurança no centro da capital está assustando moradores e frequentadores da área central. Na última quarta-feira (1º) uma quadrilha foi presa, ela estaria aguardando para executar outros rivais.

Quem vê a movimentação na Praça da Saudade durante o dia, nem imagina que a violência impera por ali durante a noite. Nos últimos dias, essa parte da área central se tornou palco de roubos, assaltos e até homicídios, a motivação de parte deles é pelo tráfico de drogas que segundo a polícia é intenso no local.

Um venezuelano foi morto a tiros enquanto estava vendendo bombons no local | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Mortes

Na noite da última terça-feira (30) dois jovens foram executados a tiros em praça pública. O motivo seria a disputa por um ponto de venda de drogas. No bolso das vítimas, a polícia encontrou várias porções de entorpecentes.



No dia 26 de abril, no mesmo local, um venezuelano também foi morto a tiros. Ele estava vendendo bombons quando foi surpreendido pelos atiradores. E a violência não para por aí. Em um bar próximo, no último dia 20 de março, dois homens também foram baleados por ocupantes de um carro. Um deles morreu.

Ação policial

A polícia prendeu na noite da última quarta-feira uma quadrilha suspeita do duplo homicídio da última terça. Com eles foram apreendidas drogas, armas e dinheiro. Na delegacia, o grupo confessou a autoria do crime.



Os policiais informaram que estão sendo feitas rondas ostensivas nessa área, que já é considerada vermelha. Mesmo assim, as pessoas ainda têm medo de frequentar o local.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

