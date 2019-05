Madrugada de sábado é marcada por dois homicídios em Manaus

Manaus - Duas pessoas foram mortas na madrugada deste sábado (4) nos bairros São Lázaro e Nossa Senhora das Graças, Zona Sul e Centro-sul de Manaus. Os crimes foram cometidos com arma de fogo. Os autores dos homicídios ainda não foram localizados e os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma mulher, ainda não identificada foi encontrado foi encontrada por volta das 2h30, em um veículo de modelo Corsa Classic no conjunto Beco do Macêdo | Foto: Marcely Gomes

Corpo de Mulher

O corpo de uma mulher, ainda não identificada foi encontrado por volta das 2h30, em um veículo de modelo Corsa Classic no conjunto Beco do Macêdo.

Um segundo crime foi registrado foi na Zona Sul por volta das 3h. A Polícia Militar encontrou o corpo de um homem, no beco Magalhães, bairro São Lázaro. De acordo com os policiais responsáveis pela ação de resgate, o homem ainda não identificado, foi baleado no local, mas não se sabe a motivação do crime. A vítima chegou a ser levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas morreu na unidade de saúde.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar os casos.



