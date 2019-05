Homem é morto a tiros na rua 3 do bairro Alvorada

Homem foi morto após retornar de um salão de beleza | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Thiago Alves Pereira, de 25 anos, foi assassinado a tiros enquanto voltava de um salão no bairro Alvorada 1, na Zona Centro-Oeste. O crime aconteceu na rua 3, por volta das 13h30 deste sábado (4).



De acordo com informações de policiais militares da 10° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, Thiago estava sozinho em via pública, retornando de um salão de beleza próximo ao local do crime, quando atiradores em um veículo, modelo Fox de cor vermelha, e placas não identificadas, aproximaram-se da vítima e fizeram vários disparos.

Todos os tiros atingiram a cabeça da vítima. Segundo testemunhas, os atiradores nem chegaram a sair do carro, e fugiram do local em alta velocidade, sem serem identificados.

A 10° Cicom informou à reportagem que Thiago contava com três passagens pela polícia por tráfico de drogas, o que levanta a possibilidade de um acerto de contas. "Thiago era morador do bairro vizinho ao Alvorada, Nova Esperança. Provavelmente ele estaria se escondendo aqui", disse o subtenente Claudio, da 10° Cicom.

Porém, um investigador da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que esteve no local, disse que as passagens de Thiago na polícia foram por roubo. Os moradores das proximidades e a família não quiseram comentar o caso, que continuará sob investigação da Polícia Civil.

