Homem é preso em flagrante após roubar aparelhos celulares

Homem preso em flagrante por roubo de celulares não reagiu após abordagem policial | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Jesiel de Souza Campos, 20, foi preso em flagrante na cidade de Novo Ariapuanã, a 227 quilômetros de Manaus, com uma espingarda calibre 20 de uso permitido, após roubar dois aparelhos celulares.



De acordo com a polícia, o jovem foi preso na casa onde estava morando, situada na rua José Alecrim, bairro Tucumã. “As vítimas o reconheceram e, após formalizar a ocorrência na unidade policial, nossa equipe saiu em diligência para identificar a casa do suspeito, que não reagiu no momento da abordagem. Com ele, encontramos uma espingarda calibre 20”, disse o delegado Oliveira.

Conduzido ao 73ª DIP, Jesiel foi autuado em flagrante por roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ao término dos procedimentos cabíveis, o jovem ficará à disposição da Justiça na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional no município.