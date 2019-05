Embriagado, motorista atropela cinco pedestres na Zona Oeste de Manaus

Manaus - Um motorista embriagado, de 34 anos de idade, atropelou cinco pessoas que haviam acabado de sair de uma missa na Paróquia de Santa Cruz, localizada na avenida Constantinopla, no bairro Planalto, na Zona Oeste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 8h deste domingo (5).

De acordo com informações da 10° Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), o homem, que não teve o nome divulgado, estava retornando de sua festa de aniversário, quando atropelou um grupo de pessoas na faixa de pedestres que fica em frente ao santuário católico. Testemunhas relataram à polícia que ele havia furado o sinal vermelho.

As pessoas haviam acabado de assistir a missa da manhã, e foram surpreendidas com o veículo em alta velocidade. As vítimas foram levadas para os hospitais e pronto-socorros 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, e João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Além do condutor, outros dois homens estavam no carro, e conseguiram fugir antes da chegada da polícia. O homem que estava embriagado, foi preso em flagrante, após passar pelo teste do bafômetro e comprovar, 0,84 miligramas de álcool no sangue.

Após a prisão, o condutor foi levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para realizar os procedimentos cabíveis e ainda neste domingo deve passar por uma audiência de custódia. O estado de saúde daa vítimas ainda é desconhecido.

