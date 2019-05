Suspeito de matar ex-presidiária no interior do AM é encontrado morto

| Foto: DIVULGAÇÃO 10ª CIPM MAUÉS.

Maués - Por volta das 5h30 deste domingo (5), um homem identificado como Fernando Gomes da Mota foi encontrado morto com cinco tiros na rua Dez, bairro Donga Michiles, Zona Norte de Maués, município distante 267 quilômetros de Manaus. De acordo com a 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, o crime é caracterizado como “queima de arquivo”.



Fernando é apontado como o autor do homicídio de Francisca Josefa Paes da Silva, uma ex-detenta do Sistema Prisional de Maués que foi morta no dia 1º de maio, por volta das 5h. Ele teria ameaçado a mulher por ela ter testemunhado o homicídio de Maik Martins da Silva, no início do ano, no mesmo município.

“Tudo gira em torno de queima de arquivo. Ele (Fernando) era suspeito de ter uma pessoa em janeiro chamado Maik e a moça que ele matou na semana passada era testemunha desse homicídio. Como ele ia ser chamado para ser julgado acabou matando-a. Não sabemos quem o matou”, explicou o Comandante da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, capitão Laurênio Silva.

Na casa da vítima foram encontradas drogas, armas, munição e dinheiro | Foto: DIVULGAÇÃO 10ª CIPM MAUÉS.

Em ação conjunta entre a equipe de investigação da 48ª Delegacia Interativa da Polícia Civil e o Comando da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), na última quinta-feira (2), foram encontradas drogas, balança de precisão, um revólver calibre 22, munições e dinheiro na casa de Fernando, onde funcionaria uma boca de fumo.

Segundo os policiais militares e civis, a mulher de Fernando, Greiciane Pereira Matos, confirmou que ele chegou em casa apenas às 10h no dia do homicídio de Francisca Josefa. Depois, ele saiu no mesmo dia não retornando mais. A prisão preventiva do suspeito já havia sido solicitada à época, mas ainda estava aguardando manifestação da justiça.

À polícia, Greiciane também contou que praticava o crime de tráfico de drogas juntamente com o irmão dela, Ronildo Pereira Matos, conhecido como “Mego”. Ainda não existem informações de quem teria matado Fernando Gomes da Mota.

