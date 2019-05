Assaltantes invadem lanche no São Jorge e levam dinheiro e celulares

Lanche do Castelo está localizado na rotatória do São Jorge, no bairro de mesmo nome | Foto: Divulgação

Manaus - Um trio de assaltantes invadiu a Lanchonete do Castelo, localizada na avenida São Jorge, no bairro de mesmo nome, no início da manhã deste domingo (5), por volta das 6h30. De acordo com a Polícia Civil, o bando levou R$ 3 mil e 11 celulares que pertenciam ao estabelecimento.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e segundo as investigações, além dos três assaltantes, um quarto elemento também ajudou na ação, levando os criminosos e dando ajuda na fuga. Um investigador da Polícia Civil narrou que o bando armado chegou em um veículo de modelo Palio.

"Eles já chegaram dentro da lanchonete levando os funcionários que estavam foram, e gritando pela proprietária, chamando 'cadê a Loira'. Ao encontrar a mulher, arrastaram-na pelo cabelo até o caixa e fizeram abrir, de onde levaram o dinheiro, e ainda 11 celulares que serviam para fazer o atendimento dos clientes", explicou a autoridade policial.

O bando fugiu com o apoio de um homem identificado como Felipe Bastos de Andrade, de 27 anos, que acabou preso em flagrante e se identificou como motorista de aplicativo. A polícia, no entanto, não confirmou a veracidade desta informação. Felipe foi preso logo após baterem o carro durante a fuga, quando os três assaltantes conseguiram fugir.

Na delegacia, Andrade relatou que estava fazendo uma corrida pela Uber, mas a polícia constatou que não há registro de corrida nessa ação, e que o transporte teria sido feito fora da plataforma.

Mandantes

Os assaltantes, segundo a polícia, estavam com máscara. Dentro do estabelecimento, eles fizeram todos os funcionários deitarem. O mentor do crime foi identificado como Jordan Sarmento, de idade desconhecida. Jordan, que está foragido, é funcionário da lanchonete há pelo menos dois anos.

Segundo a investigação, logo após o assalto, Jordan saiu em um carro com outros funcionários para tentar achar os assaltantes. No caminho de volta para o lanche, entretanto, acabou confessando para os colegas que teria sido o mentor do crime, porque estava devendo dinheiro e sofrendo ameaças de morte.

Jordan desapareceu na avenida Constantino Nery, onde depois de confessar para os colegas, trancou o carro, chamou um mototaxista e não foi mais visto. Os colegas voltaram para a lanchonete a pé. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Edição: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Embriagado motorista atropela cinco pedestres na Zona Oeste de Manaus