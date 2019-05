Homem é morto a tiros no Novo Aleixo em suposto acerto de contas

David foi morto com pelo menos quatro tiros. Autores do crime fugiram do local | Foto: Reprodução

Manaus - Um homem de 32 anos de idade, identificado como David da Costa Ribeiro, foi morto na tarde deste domingo (5), no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu embaixo de uma ponte, na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, uma das principais ligações entre as zonas Norte e Leste da capital.



David foi morto com pelo menos quatro tiros. De acordo com os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar (Cicom/PM), que estiveram no local, o crime teria acontecido por volta das 16h. Não há informações sobre quem são os autores do homicídio.

Envolvimento

De acordo com a tia da vítima, que não quis se identificar, a vítima já tinha envolvimento com tráfico de drogas. Ele chegou a ser preso em 2018 pelo crime de tráfico de drogas. Numa breve consulta ao sistema do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), foi constatado que David estava respondendo ao processo em liberdade.

"Ele morava com a avó e com a minha irmã, que é mãe dele. Acabei de saber da notícia, mas já esperava pois ele era envolvido com tráfico" afirmou a parente.

Técnicos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) estiveram no local para os procedimentos de perícia. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos procedimentos de necrópsia, e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

