Aposentado é morto a facadas dentro da própria casa, no Santa Etelvina

Manaus - O aposentado Lázaro Costa Pinto, de 59 anos, foi encontrado morto com quatro facadas na noite de domingo (5), dentro da casa onde morava, localizada na rua Aires da Cruz, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A polícia trabalha com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um vizinho da vítima que trabalha como mototaxista encontrou o corpo por volta das 21h, após estranhar ausência do aposentado na vizinhança e perceber que a porta da residência estava arrombada.

Lázaro estava embaixo do colchão na área de serviço da casa, no meio a entulhos. O idoso apresentava três ferimentos de faca no peito e um nas costas. À polícia, os familiares relataram que a vítima era uma boa pessoa e não tinha conflitos com ninguém no bairro.

Um morador, que preferiu não se identificar, informou que dois homens foram vistos saindo da residência de Lázaro e que seriam conhecidos da vítima.

Para a polícia, o crime pode ter sido um latrocínio. Após os procedimentos da perícia criminal, do Departamento do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC), o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

A equipe de investigação da DEHS deve solicitar imagens de câmeras de segurança próximo ao local do crime para ajudar nas investigações.

