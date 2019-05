Vídeo: trabalhadores de postos de gasolina enfrentam riscos em Manaus

Manaus - Trabalhar em postos de combustíveis não é rotina fácil em Manaus. Muitos frentistas e também funcionários de lojas de conveniência tem sido vítimas de assaltos.

A equipe da TV Em Tempo teve acesso às imagens de uma ação criminosa ocorrida em fevereiro deste ano, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus.

As câmeras de vigilância flagraram o momento em que dois suspeitos chegam ao posto de combustíveis. Assim que o frentista se aproxima, eles anunciam o assalto.

Dados da Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-AM) mostram uma redução no número de ocorrências em postos de combustíveis nos três primeiros meses deste ano. Foram 128 casos contra 156 no primeiro trimestre de 2018.

Para evitar os crimes, a polícia militar trabalha de forma ostensiva, combatendo áreas consideradas vermelhas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

