Briga entre 'amigos' durante uso de drogas quase termina em morte

Manaus - Um desentendimento entre dois homens quase terminou em morte na manhã desta segunda-feira (6), na avenida Sumaúma, no conjunto Galiléia, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. Igor da Silva dos Santos, de 23 anos, tentou matar a golpes de faca Alex Corrêa Trindade, de 39 anos.

Segundo testemunhas, a confusão entre Igor e Alex, que são moradores de rua, teve início na rua 1, em uma área atrás de um supermercado, conhecida como "Cracolândia". No local, os dois homens iniciaram uma discussão e, em seguida, travaram luta corporal.

Durante a briga, Igor puxou da mochila uma faca e desferiu o primeiro golpe no peito de Alex. Mesmo ferido, a vítima ainda correu até um ponto de mototáxi para pedir ajuda. Ele foi alcançado e atingido com mais duas facadas nas costas.

A briga começou em um local conhecido como "cracolândia" | Foto: Josemar Antunes

Na ocasião, os mototaxistas tomaram a faca e impediram que Igor matasse Alex. Inconformado, Igor ameaçou matar um dos mototaxistas. Uma guarnição da Polícia Militar, que realizava patrulhamento de rotina, atendeu a ocorrência e prendeu o suspeito.

A vítima foi socorrida e levada em estado grave ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galiléia, que fica próximo ao local do crime. Por conta dos ferimentos, Alex será transferido ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste da capital.

De acordo com o sargento Dirnei, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a motivação da tentativa de homicídio não foi informada pelo autor.

Marcas de sangue onde a briga começou | Foto: Josemar Antunes

"Possivelmente foi um desentendimento por conta de drogas. Ambos são usuários de entorpecentes e moradores de rua. Já coletamos as imagens de câmeras de segurança do supermercado que mostram os dois homens brigando", disse.

Igor foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, para os procedimentos cabíveis de polícia.

Denúncia

Os comerciantes do entorno do supermercado denunciaram que uma área localizada atrás do empreendimento está servindo de ponto para usuários de drogas e ladrões. Além disso, segundo os denunciantes, vários produtos fora da validade estão sendo descartados no local, que é cortado por um igarapé.

O homem foi morto a golpes de faca | Foto: Josemar Antunes

"Os usuários de drogas ocuparam essa área para consumir drogas e roubar as pessoas. Os donos do supermercado sabem disso, mas não fazem nada. Eles são os primeiros errados quando descartam produtos impróprios em local de preservação ambiental", disse um comerciante que pediu para não se identificar.

A reportagem tentou contato com a direção do supermercado, mas ninguém quis se pronunciar sobre a denúncia.

Leia mais:

Aposentado é morto a facadas dentro da própria casa, no Santa Etelvina

Homem é morto a tiros no Novo Aleixo em suposto acerto de contas