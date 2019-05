Aumenta o número de mortes na briga entre FDN e CV na Praça da Saudade

Praça da Saudade, no Centro, Zona Sul de Manaus | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - A rixa entre integrantes de facções criminosas que disputam o domínio do tráfico de drogas na Praça da Saudade , no Centro, Zona Sul de Manaus, está ligada a morte de um homem de 32 anos, que foi assassinado com três tiros no tórax, na madrugada do dia 21 de abril deste ano, na rua Pico das Águas com a avenida Constantino Nery, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul de Manaus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6) pela Polícia Civil do Amazonas.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), apontam que Williams Praia Ferreira, de 25 anos, é autor do assassinato de João P. S. L. O homem, conforme apurou a polícia, teria ligação com a Família do Norte (FDN).

João Paulo foi assassinado na madrugada do dia 21 de abril deste ano | Foto: Divulgação

Conforme informações de uma fonte policial da DEHS, em depoimento na especializada, Williams disse ter ouvido JP declarar que era membro da FDN e que iria matar os integrantes do Comando Vermelho (CV) para vender drogas na Praça da Saudade.

"O Williams perguntou do JP se ele vendia drogas no entorno da praça. Após ter a confirmação em resposta, ele o colocou dentro de um carro modelo Celta, de cor preta e placas JXL-66**, para executá-lo em outro ponto da cidade", informou a fonte.

Ainda segundo a equipe de investigação, ao perceber que seria morto, JP tentou chamar a atenção. Em seguida, Williams e o comparsa dele, Jardesson Praia Ferreira, de 25 anos, entraram no bairro São Geraldo para matar JP.

João Paulo foi assassinado no bairro São Geraldo | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Investigado por mortes

Williams confessou ser autor das mortes de Michael Bastos Silva, de 23 anos, e Leandro Mike dos Santos Gameiro, de 14 anos , executados com três tiros cada, na noite do dia 30 de abril, na Praça da Saudade.

Segundo a polícia, as recentes mortes na Praça da Saudade têm sido motivadas pela briga do espaço para venda de entorpecentes dos integrantes das facções criminosas FDN e CV.

