35 pessoas são presas e nove armas apreendidas em Manaus

Manaus - 35 pessoas foram presas pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de entorpecentes, roubo, furto, adulteração de veículo, tentativa de homicídio e feminicídio entre o último sábado (4) e a madrugada desta segunda-feira (6).

No período, foram recuperados sete veículos com restrição de roubo e apreendidas 635 trouxinhas de entorpecentes, cinco balanças de precisão, nove armas de fogo, 13 munições, três armas brancas, 13 aparelhos celulares, além de R$ 3.790,05 em espécie, oriundos de roubo e tráfico de drogas.

Conforme a polícia, as prisões ocorreram em 19 bairros de todas as zonas da capital amazonense. Das prisões, 12 foram por posse ilegal de arma de fogo, nove por tráfico de entorpecentes e oito por roubo. Dois adolescentes também foram apreendidos.

Em uma das ocorrências, um homem de 26 anos, suspeito de roubo a uma lanchonete, foi preso nas proximidades do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do São Raimundo, na Zona Oeste, em um veículo utilizado durante o crime.

Com ele, a polícia encontrou mais de R$ 3, 1 mil, 11 aparelhos celulares, duas bolsas, duas mochilas, um relógio, uma carteira porta-cédulas com documentos e talão de cheques, uma arma caseira tipo escopeta, um cartucho de espingarda e duas armas brancas.

No bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul, três homens de 19, 31 e 37 anos foram presos por militares da Rocam com um revólver calibre 38 e porções de entorpecentes, incluindo maconha do tipo skunk, cocaína e oxi.

Veículos recuperados

Cinco carros e duas motocicletas foram recuperados nos bairros Zumbi dos Palmares, São José, Nova Vitória, ambos na Zona Leste, Flores, na Zona Centro-Sul, Tarumã-Açu, na Zona Oeste, Centro e Cachoeirinha, ambos na Zona Sul de Manaus.

