Irmão de narcotraficante é preso em 'festa de facção' em Manaus

Manaus - O fugitivo do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) Francisco Salinas Pontes, de 47 anos, foi recapturado na madrugada do último domingo (5). A prisão ocorreu na rua 3 do Conjunto Cidadão, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, durante uma festa de uma facção criminosa que atua no Amazonas.

As investigações em torno do caso iniciaram após a equipe do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP) receber uma denúncia anônima informando que uma festa regada a drogas e bebidas alcoólicas estaria acontecendo em uma mansão. A balada era realizada por possíveis líderes de uma organização criminosa que atua no Estado.

O titular do 10º DIP, delegado Danilo Bacarin, relatou que a equipe se deslocou até o endereço indicado a fim de averiguar a veracidade da denúncia recebida. No local, os policiais civis localizaram e identificaram Francisco.



“Esse elemento é irmão do narcotraficante Jucimar Salinas Pontes, conhecido como ‘Jucy’, que foi a última pessoa presa pela Polícia Federal durante a operação La Muralla, deflagrada em fevereiro de 2016. ‘Jucy’ trazia drogas de avião da Venezuela para o Brasil”, disse Bacarin.

O delegado enfatizou que ao ser conduzido ao prédio do 10º DIP, a equipe da unidade policial identificou que se tratava de um fugitivo do sistema prisional. Francisco cumpria pena por tráfico de drogas, em regime fechado, no CDPM, mas conseguiu fugir do local.

“Imediatamente comuniquei o Poder Judiciário e o juiz prontamente expediu o mandado de prisão em nome de Francisco. O documento foi assinado pelo juiz Rômulo Garcia Barros Silva, da Vara de Execuções Penais (VEP)”, esclareceu.

Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, Francisco foi reconduzido ao CDPM, na rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

