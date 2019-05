Número de abordagens pela PM aumenta 143,79% em abril

Durante a Operação Catraca foram abordadas 36.080 pessoas em Manaus | Foto: Divulgação / Secom

Manaus- Em abril deste ano, os policiais militares do Amazonas realizaram mais de 172,4 mil abordagens a veículos durante as ações de patrulhamento ostensivo e preventivo em Manaus. O número corresponde a um aumento de 143,79% se comparado com as 70,7 mil abordagens realizadas em abril do ano passado.

As abordagens foram realizadas por policiais militares lotados nas 30 Companhias Interativas Comunitárias (Cicom), em Manaus.

Os dados fazem parte de um relatório elaborado pelo Centro de Comunicações Operacionais da Polícia Militar (Cecopom) para análise, mensuração e planejamento estratégico das ações policiais.

O maior número de abordagens foi a carros e/ou táxis. Ao todo, em abril deste ano, foram abordados 83,3 mil veículos do tipo. No mesmo período em 2018, o número chegou a 31,6 mil, totalizando um aumento de 165,89%

As abordagens de moto/mototáxis chegaram a 81,3 mil em abril deste ano, um aumento de 130,67% se comparadas com as 35,2 mil abordagens a este mesmo tipo de veículo em abril do ano passado.

Em abril, a Polícia Militar também registrou 483 flagrantes, além de apreender 159 menores de idade, deter 1.082 pessoas, e recuperar ou localizar 123 veículos com restrição de roubo ou furto.

Operação Catraca

Houve, ainda, um aumento de 102,58% nas abordagens a veículos do sistema de transporte público, especialmente em Manaus. Em abril deste ano foram abordados 7.767 ônibus, enquanto em 2018 o número de abordagens chegou a 3,8 mil.

Dentre as abordagens em ônibus, 1.071 foram realizadas no âmbito da Operação Catraca, que tem como objetivo evitar roubos dentro dos veículos do transporte público em todas as zonas da cidade, realizando buscas de armas e de outros materiais ilícitos nos coletivos.

“Logo que iniciamos a Operação Catraca tínhamos uma incidência de sete ataques por dia a coletivos. Hoje temos a redução para dois. É uma redução muito significativa, os índices estão demonstrando isso. O trabalho está sendo feito pelas Cicoms e pelas unidades especializadas, pela Rocam e por toda Polícia Militar. A operação é um sucesso e nós vamos continuar”, disse o comandante-geral da PMAM, coronel Ayrton Norte.

Em abril, durante a Operação Catraca foram abordadas 36.080 pessoas em Manaus.

*Com informações da assessoria

