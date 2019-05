'Sandrinho' morre após ser baleado em frente a mercadinho no Alvorada

Manaus - Baleado na cabeça e após dar entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada no fim da tarde desta segunda-feira (6), o homem identificado como Alexandro Vieira Ferreira, de 23 anos, conhecido como "Sandrinho", não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde na noite desta segunda-feira. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Alexandro foi baleado na rua 4, do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 17h30, quando ele foi abordado por dois homens em uma moto. A vítima chegou a ser socorrida por populares e elevadas a unidade hospitalar, mas foi a óbito no SPA.

De acordo com a polícia, dois homens em uma moto modelo Broz, de cor e placa não identificados, foram os responsáveis pelo tiro que atingiu a vítima. No local da ocorrência a polícia chegou, mas o homem já tinha sido socorrido.



"Quando chegamos ao local do crime, as pessoas não quiseram passar muita informação. O pessoal tem medo de falar algo e sofrer represálias por conta dos autores do crime. Na unidade hospitalar, o enfermeiro-chefe informou que o estado de saúde dele é estável, e ele está passando por atendimento médico", explicou um sargento da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não se identificar.

Ainda conforme o sargento, as equipes da Polícia Militar fizeram buscas pelo bairro, mas não encontraram nenhum suspeito. A tentativa de homicídio deve ser investigada pela Polícia Civil. Testemunhas relatam que o rapaz era entregador de pizza e não sabem o que teria motivado o crime contra o jovem.

Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, a vítima tem envolvimento com o tráfico de drogas daquela região e realiza diversos assaltos pela cidade. A informação, no entanto, não foi confirmada pela polícia. "Ele estava na frente do mercadinho do pai dele, quando os caras chegaram na moto e atiraram. Ele perdeu muito sangue, e um vizinho do mercadinho foi quem socorreu ele e trouxe para o hospital", disse a testemunha.

Edição: Lucas Vítor Sena

