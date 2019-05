Adolescente mata irmã com tiro enquanto brincava com espingarda no AM

| Foto:

Manacapuru - Um adolescente de 14 anos acabou matando a própria irmã de 12 anos enquanto brincava com a espingarda do pai. A tragédia aconteceu em Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus, no início da noite do último domingo (5).



Segundo a Polícia Civil, por volta das 18h30 de domingo, o pai dos adolescentes, de 63 anos, estava voltando de um passeio com os filhos quando entregou uma espingarda ao filho mais velho. Na volta para casa, o adolescente começou a brincar com a arma e efetuou um disparo acidental na irmã dele, que morreu no local.

Na tarde desta segunda-feira (6), o corpo da menina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, onde passou por exame de necropsia. De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Policial (DEP) em Manacapuru, pai e filho compareceram espontaneamente no prédio da DEP para informar o ocorrido.

Em depoimento, o homem afirmou ter entregado a arma de fogo ao filho por achar que ela não estava com munições. Conforme a delegada, o homem irá responder por posse ilegal de arma de fogo e homicídio culposo. Já no caso do adolescente, um procedimento policial será encaminhado à Justiça.

