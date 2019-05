Trio é preso enquanto fazia arrastão na Zona Leste de Manaus

Manaus - Após praticar arrastões pela Zona Leste da capital, três homens foram presos na noite desta segunda-feira (6), na rua 7, no bairro João Paulo. Os policiais chegaram até o trio depois de uma das vítimas rastrear o celular roubado pelo grupo.

De acordo com os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe foi acionada via Ciops, que informou um arrastão pelas ruas do bairro. Durante a diligência da guarnição, uma das vítimas parou a viatura e disse que estava rastreando o celular.

"Com a localização dos suspeitos, nossa equipe seguiu até o endereço e conseguiu prender os assaltantes. Com eles foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma caixa para realizar entrega de pizzas, que era usada pelos assaltantes para realizar o arrastão", explicou um sargento que preferiu não se identificar.

Ainda conforme a polícia, após a prisão, a vítima reconheceu todos os suspeitos. O grupo foi preso e apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves, onde aguardarão a audiência de custódia na próxima terça-feira (7).

